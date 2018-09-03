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Регион
Опубликовано 3 сентября 2018, 00:26

Днище спасло. Сироткин завоевал первые очки в "Формуле-1" после штрафа сопернику

Фото: Instagram/sergeysirotkin_official

Фото: Instagram/sergeysirotkin_official

Из итогового протокола воскресного Гран-при Италии был исключён Ромэн Грожан, финишировавший на 6-м месте.

Как сообщает FIA, днище на его болиде Haas было признано не соответствующим регламенту. Команда уже заявила о намерении обжаловать решение.

Таким образом, Сергей Сироткин, занявший 11-е место, поднялся на одну строчку вверх и впервые в карьере вошёл в очковую зону по итогам гонки.

Сироткин начал выступления в "Формуле-1" в нынешнем сезоне. До сегодняшнего результата лучшим выступлением 23-летнего москвича было 12-е место на предыдущем Гран-при в Бельгии.

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Дмитрий Кузнецов
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