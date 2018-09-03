Днище спасло. Сироткин завоевал первые очки в "Формуле-1" после штрафа сопернику
Фото: Instagram/sergeysirotkin_official
Из итогового протокола воскресного Гран-при Италии был исключён Ромэн Грожан, финишировавший на 6-м месте.
Как сообщает FIA, днище на его болиде Haas было признано не соответствующим регламенту. Команда уже заявила о намерении обжаловать решение.
Таким образом, Сергей Сироткин, занявший 11-е место, поднялся на одну строчку вверх и впервые в карьере вошёл в очковую зону по итогам гонки.
Сироткин начал выступления в "Формуле-1" в нынешнем сезоне. До сегодняшнего результата лучшим выступлением 23-летнего москвича было 12-е место на предыдущем Гран-при в Бельгии.