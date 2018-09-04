Сотрудники СКР допросили водителя по делу о гибели российских журналистов в ЦАР

Группа следователей находится в служебной командировке в республике в рамках исполнения запроса о правовой помощи по возбуждённому в России уголовному делу.

Сотрудники Следственного комитета РФ ознакомились в Центральноафриканской Республике с материалами уголовного дела о гибели трёх российских журналистов — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства, — говорится в сообщении ведомства.

После этого полученные данные подвергнутся анализу и оценке, чтобы можно было детально восстановить обстоятельства преступления.

— В результате командировки с правоохранительными органами Центральноафриканской Республики достигнута договорённость о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень, — добавили в СК.

Напомним, убийство российских журналистов произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.