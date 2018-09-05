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Регион
Опубликовано 5 сентября 2018, 14:15

ГД РФ: Лондон должен передать СКР доказательства по делу Скрипалей

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Там отметили, что правоохранители страны тщательно изучат доказательную базу и если указанные Соединённым Королевством россияне действительно причастны к инциденту, то они понесут заслуженное наказание.

Член Комитета Государственной думы России по международным делам Антон Морозов заявил, что Великобритания должна передать в Следственный комитет России доказательства причастности российских граждан к покушению в рамках дела Скрипалей.

— Я думаю, что нужно исходить из того, что Россия сама крайне заинтересована в том, чтобы было объективное расследование этого преступления против наших граждан, — сказал он РИА "Новости".

По словам Морозова, российские правоохранители тщательно изучат доказательную базу и если указанные Британией россияне действительно причастны, то они понесут заслуженное наказание.

Ранее британская прокуратура заявила о наличии данных о двух россиянах, которые причастны к отравлению Скрипалей. Позднее Скотленд-Ярд обнародовал их фотографии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Британия возложила ответственность за произошедшее на Москву. Россия же отвергает причастность к инциденту.

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Владислав Фёдоров
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