ГД РФ: Лондон должен передать СКР доказательства по делу Скрипалей

Там отметили, что правоохранители страны тщательно изучат доказательную базу и если указанные Соединённым Королевством россияне действительно причастны к инциденту, то они понесут заслуженное наказание.

Член Комитета Государственной думы России по международным делам Антон Морозов заявил, что Великобритания должна передать в Следственный комитет России доказательства причастности российских граждан к покушению в рамках дела Скрипалей.

— Я думаю, что нужно исходить из того, что Россия сама крайне заинтересована в том, чтобы было объективное расследование этого преступления против наших граждан, — сказал он РИА "Новости".

По словам Морозова, российские правоохранители тщательно изучат доказательную базу и если указанные Британией россияне действительно причастны, то они понесут заслуженное наказание.

Ранее британская прокуратура заявила о наличии данных о двух россиянах, которые причастны к отравлению Скрипалей. Позднее Скотленд-Ярд обнародовал их фотографии.