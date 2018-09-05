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Опубликовано 5 сентября 2018, 14:05

Путин на ВЭФ встретится с представителями иностранных деловых кругов

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

На встрече планируют присутствовать такие крупные компании и структуры, как Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui.

Президент России Владимир Путин 11 сентября встретится с представителями иностранных деловых кругов. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, она будет проходить в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, на встрече планируют присутствовать такие крупные компании и структуры, как Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Всего, как добавил Ушаков, на ВЭФ приедут 373 руководителя различных российских компаний, а также 360 иностранных.

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Владислав Фёдоров
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