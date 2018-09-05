Путин на ВЭФ встретится с представителями иностранных деловых кругов

На встрече планируют присутствовать такие крупные компании и структуры, как Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui.

Президент России Владимир Путин 11 сентября встретится с представителями иностранных деловых кругов. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, она будет проходить в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, на встрече планируют присутствовать такие крупные компании и структуры, как Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, Китайская национальная нефтегазовая корпорация.