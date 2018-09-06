Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионном возрасте
Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионном возрасте. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, добавив, что ЕР обеспечит принятие президентских поправок.
— Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки "Единой России", — добавил он.
Как писал Лайф, ранее президент России обратился к гражданам, подчеркнув, что главной целью изменений в пенсионном законодательстве является стабильность и устойчивость системы. При этом глава государства предложил максимально смягчить принимаемые решения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета. Ранее также сообщалось, что пенсии россиян по старости будут проиндексированы с 1 января 2019 года.