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Регион
Опубликовано 6 сентября 2018, 17:26

Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионном возрасте

Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионном возрасте. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, добавив, что ЕР обеспечит принятие президентских поправок.

— Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки "Единой России", — добавил он.

Как писал Лайф, ранее президент России обратился к гражданам, подчеркнув, что главной целью изменений в пенсионном законодательстве является стабильность и устойчивость системы. При этом глава государства предложил максимально смягчить принимаемые решения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила, что благодаря пенсионной реформе к 2030 году Пенсионный фонд России перестанет быть зависимым от федерального бюджета. Ранее также сообщалось, что пенсии россиян по старости будут проиндексированы с 1 января 2019 года.

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Майя Селезнёва
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