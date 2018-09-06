Штраф за отказ от приёма на работу пожилых людей может составить до 200 тысяч

Проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсионного возраста, которое позволит повысить пенсии и стабилизировать трудовой рынок.

В России может быть введено наказание до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ за необоснованный отказ принять на работу пожилого человека. Такая норма содержится в проекте поправок в Уголовный кодекс РФ, которые сегодня внесены в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Текст документа размещён в электронной базе данных Государственной думы РФ. Согласно ему, предлагается добавить в УК РФ статью "Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".

Пенсионный возраст здесь понимается как "возрастной период продолжительностью до пяти лет", который предшествует назначению страховой пенсии по старости.

Напомним, Владимир Путин озвучил свои предложения по поводу пенсионной реформы в России в ходе телевизионного обращения к народу РФ.

С ним глава государства выступил 29 августа. Он заявил, что откладывать пенсионные изменения больше нельзя, назвал это решение трудным, но необходимым.