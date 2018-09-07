СМИ: Космонавты будут искать стружку от просверленного корпуса корабля "Союз"

Российским бортинженерам, находящимся на Международной космической станции, поручили собрать все возможные улики, касающиеся появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли.

— Космонавтам поручено привезти на Землю все возможные доказательства, которые могут помочь установить причину появления отверстия. Если фотографии и видеоматериалы, а также сделанные в день обнаружения отверстия измерения уже переданы на Землю, то сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывавшая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до стружки, оставшейся после сверления, — цитирует агентство своего собеседника.

По словам собеседника, это поручение широко не афишируется. Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до декабря.