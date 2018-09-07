Новый российский вертолёт Ка-62 приземлился во Владивостоке

Новейший российский многоцелевой вертолёт Ка-62 приземлился на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке, где его покажут участникам и гостям IV Восточного экономического форума, сообщает холдинг "Вертолёты России".

Также в холдинге сообщили, что до конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным.