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Регион
Опубликовано 7 сентября 2018, 03:12

Новый российский вертолёт Ка-62 приземлился во Владивостоке

Фото: &copy; "Вертолёты России".

Фото: © "Вертолёты России".

Новейший российский многоцелевой вертолёт Ка-62 приземлился на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке, где его покажут участникам и гостям IV Восточного экономического форума, сообщает холдинг "Вертолёты России".

Также в холдинге сообщили, что до конца 2018 года планируется завершить заводские испытания Ка-62 и приступить к сертификационным.

Новый вертолёт разрабатывается с 1992 года и является одним из долгостроев российского вертолётостроения. Тестовый отрыв от земли Ка-62 совершил в апреле 2016, а его первый испытательный полёт состоялся в мае 2017 года.

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Иван Комогорцев
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