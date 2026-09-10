115 тысяч зрителей и спор с Испанией: Марокко назвало место финала ЧМ-2030 без согласия ФИФА

Глава Королевской футбольной федерации Марокко Фаузи Лекджа заявил, что финальный матч чемпионата мира 2030 года пройдёт в провинции Бен-Слиман, расположенной к востоку от Касабланки. Об этом сообщает агентство EFE.

Заявление прозвучало в четверг на предвыборном митинге партии «Подлинность и современность» (PAM) в городе Бузника. По словам Лекджи, именно эта провинция «удостоится чести принять финал мирового первенства», а будущему правительству страны не останется иного выбора, кроме как активно развивать регион.

В настоящее время в пригороде Касабланки, в Эль-Мансурии, ведётся строительство стадиона имени Хасана II. Арена рассчитана на 115 тысяч зрителей и после завершения работ станет крупнейшим футбольным сооружением в мире по вместимости, превзойдя по этому показателю все существующие стадионы.

Примечательно, что Международная федерация футбола (ФИФА) официально пока не объявляла о месте проведения финального матча. Более того, в августе организация опровергла публикацию британской газеты The Times, согласно которой президент ФИФА Джанни Инфантино якобы обещал Марокко право принять финал в обмен на поддержку своей кандидатуры на предстоящих выборах главы организации. В ФИФА тогда подчеркнули, что решение о месте проведения решающей игры будет принято позднее.

Заявление Лекджи усугубляет и без того непростую ситуацию вокруг распределения ключевых матчей турнира. Ранее в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заявляли, что именно их страна должна принять финал чемпионата мира 2030 года.

Чемпионат мира 2030 года станет уникальным по своей географии. Большинство матчей примут три страны — Марокко, Португалия и Испания. Однако три игры в честь столетия первого мундиаля пройдут в Южной Америке — в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

Прошедший чемпионат мира впервые в истории проходил на территории трёх стран — Мексики, США и Канады. По словам американского президента Дональда Трампа, ЧМ-2026 принёс стране 18 млрд долларов.