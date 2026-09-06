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Регион
Опубликовано 6 сентября, 13:14

Инфантино не уходит: Оскандалившийся президент ФИФА готовится к новым выборам

В ФИФА подтвердили участие Инфантино в выборах президента в 2027 году

Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / AP / Eduardo Verdugo

Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / AP / Eduardo Verdugo

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие в выборах главы организации в 2027 году. Об этом сообщил представитель международной федерации.

«Президент ФИФА объявил в апреле, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Конечно, ничего не изменилось. Господин Инфантино будет переизбираться», — приводит слова представителя ФИФА журналист Роб Харрис.

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Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он был избран на внеочередном конгрессе организации, а затем дважды переизбирался — в обоих случаях без альтернативных кандидатов. Очередные выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино станет одним из участников предвыборной гонки за пост главы организации.

Противостояние Джанни Инфантино с европейскими футбольными чиновниками обострилось после инициативы ФИФА передать часть коммерческих прав на чемпионат мира и другие турниры частным инвесторам. В УЕФА выступили против этой идеи и заявили о намерении добиваться возможного уголовного разбирательства в отношении главы ФИФА и других функционеров.

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Юрий Лысенко
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