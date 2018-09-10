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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 06:19

Москалькова может лично обратиться к Трампу по делу россиянки Бутиной

Мария Бутина. Фото: &copy; Facebook/Мария Бутина

Мария Бутина. Фото: © Facebook/Мария Бутина

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключает, что лично обратится к президенту США Дональду Трампу по делу задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом "Известиям" рассказал советник омбудсмена Вячеслав Толмачёв.

— Кроме того, вопрос о деле Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом. Эта проблема в любом случае останется на повестке дня и при дальнейших контактах с главой американской дипмиссии, — отметил он.

Также по поводу ареста россиянки Москалькова уже направила письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу, а также обратилась в ряд международных организаций.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в середине июля. Она обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при американском Минюсте, а также в работе иностранным агентом. Сама девушка своей вины не признаёт.

При этом на днях американские прокуроры признали, что неправильно поняли содержание "главных улик" — текстовых сообщений арестованной.

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Александра Вишнякова
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