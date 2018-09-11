Признать, а не присоединить. В КПРФ разъяснили позицию Зюганова по Донбассу

Как отметили в партии, минские соглашения не работают, и ежедневно на Донбассе убивают людей и происходят теракты. Так же было в Абхазии и Южной Осетии до их признания.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна признать независимость ДНР и ЛНР, а не включить их в состав РФ. Об этом заявил руководитель пресс-службы партии, депутат Государственной думы Александр Ющенко.

Он пояснил, что по итогам региональных выборов в России на пресс-конференции один из журналистов задал вопрос о том, насколько актуальными представляются минские соглашения по Донбассу.

— Геннадий Андреевич ответил, что нужно признать ДНР и ЛНР как государства, как Россия признала Южную Осетию и Абхазию, — сказал он.

По его словам, минские соглашения, которые должны являться гарантом мира, не работают, и ежедневно на Донбассе убивают людей, происходят теракты.

— В Абхазии и Южной Осетии до их признания было то же самое, — резюмировал Ющенко.