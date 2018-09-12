Из-за скандала с "Яндекс. Видео" в России могут изменить антипиратские законы

Отмечается, что по этому вопросу идёт плотная совместная работа с ФАС, Государственным агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом.

До конца текущего года в Госдуму могут быть внесены поправки в антипиратское законодательство, которые позволят более чётко определять права сторон. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил вице-премьер России Максим Акимов, отметив необходимость усовершенствования законодательства в свете конфликта между "Яндексом" и правообладателями.

— Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно, — приводит его слова "Интерфакс".

По словам Акимова, по этому вопросу идёт плотная совместная работа с ФАС, Государственным агентством по интеллектуальной собственности, а также Минэкономразвития и бизнесом.

Напомним, ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2x2 и "Супер" (все принадлежат компании "Газпром-медиа") обратились в суд из-за нелегально размещённых в "Яндекс. Видео" ссылок на сериалы "Домашний арест", "Вне игры", "Осторожно, земляне", а также на шоу "Мистические истории". Сериалы и шоу были размещены на сторонних ресурсах без разрешения правообладателей. Позже "Яндекс" удалил ссылки на пиратский контент.