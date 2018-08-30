"Яндекс" удалил ссылки на пиратский контент

Сервис полагает, что удаление спорных ссылок может сказаться и на правообладателях контента, которые лишатся трафика.

"Яндекс" удалил из поисковой выдачи сервиса "Яндекс. Видео" ссылки на пиратский контент. Об этом представители компании сообщили VC.

По их словам, компания удалила все спорные ссылки на нелегальный контент в "Яндекс. Видео". "Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", — сообщил представитель компании. Тем не менее "Яндекс" продолжает считать требования Роскомнадзора необоснованными.

По словам представителей поисковика, блокировка сервиса могла бы обернуться недоступностью всего yandex.ru, так как многие провайдеры могут блокировать ресурсы только по доменному имени. В компании заметили, что требования неисполнимы: "Яндекс" не размещает контент в Сети и, следовательно, не может его удалить".

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что даже если компания обжалует решение ведомства, то всё равно не избежит блокировки. О возможном закрытии сервиса стало известно 28 августа. Роскомнадзор дал "Яндексу" на исполнение уведомления время до вечера 30 августа.