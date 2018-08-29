Роскомнадзор: Обжаловав решение суда, "Яндекс" не избежит блокировки

Ранее представители компании отказались подписать меморандум по борьбе с сетевым пиратством, подготовленный Роскомнадзором совместно с правообладателями.

Обжаловав решение суда по сервису "Яндекс. Видео", которое касается удаления ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи, компания "Яндекс" не избежит установленной законом процедуры блокировки. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

— Если "Яндекс. Видео" сейчас удалит пиратский контент, о котором идёт речь, то он не будет заблокирован. Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка, — сказал Субботин.

Напомним, 24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу", которые пожаловались, что поисковик выдаёт пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены их сериалы.

"Яндекс" намерен обжаловать это решение. Представители компании отмечают, что их поисковая система работает в полном соответствии с законодательством, а требование о блокировке пиратского контента на поисковики не распространяется.

Также в "Яндексе" уверены, что решение Мосгорсуда не решает проблему пиратства: спорный контент всё равно будет доступен в других поисковых системах и в соцсетях. Помимо прочего, представители компании отказались подписать меморандум по борьбе с сетевым пиратством, который был подготовлен Роскомнадзором совместно с правообладателями.