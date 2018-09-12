Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 13:15

Врсалько травмировал связки колена в матче с Испанией

Фото &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Футболист отметил, что уже сталкивался с этой проблемой во время ЧМ-2018 и собирается её решить в скором времени.

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму колена во время товарищеского матча против сборной Испании. Комментарий футболиста приводит канал Mediaset Premium.

— Я почувствовал резкую боль, но всё нормально. Я уже сталкивался с этой проблемой на чемпионате мира и должен всё решить. Я поговорю об этом с клубными врачами, — рассказал Врсалько.

Первый в Лиге наций для сборной Хорватии матч со сборной Испании закончился поражением хорватов со счётом 0:6. Испанцы ранее обыграли Англию со счётом 2:1 и возглавили группу, набрав шесть очков.

Напомним, Россия обыграла Турцию со счётом 2:1 и Чехию со счётом 5:1 в Лиге наций.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Хорватия
  • Лига Наций
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar