Врсалько травмировал связки колена в матче с Испанией

Футболист отметил, что уже сталкивался с этой проблемой во время ЧМ-2018 и собирается её решить в скором времени.

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько получил травму колена во время товарищеского матча против сборной Испании. Комментарий футболиста приводит канал Mediaset Premium.

— Я почувствовал резкую боль, но всё нормально. Я уже сталкивался с этой проблемой на чемпионате мира и должен всё решить. Я поговорю об этом с клубными врачами, — рассказал Врсалько.

Первый в Лиге наций для сборной Хорватии матч со сборной Испании закончился поражением хорватов со счётом 0:6. Испанцы ранее обыграли Англию со счётом 2:1 и возглавили группу, набрав шесть очков.