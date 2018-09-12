На пистолетах или саблях. В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России

Согласно документу, в случае отклонения от правил, секундант противника получает право застрелить нарушителя.

Госдуме предложили узаконить дуэли в связи с возникшей в последнее время тенденцией со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать оппонентов на поединок чести. Проект Дуэльного кодекса Российской Федерации, автором которого является депутат от ЛДПР Сергей Иванов, уже появился в базе документов нижней палаты парламента.

В документе перечислены основные причины вызова на дуэль, а также порядок её проведения. Так, согласно Дуэльному кодексу, поединок должен происходить только между равными, оскорбление может быть нанесено только равным равному, а разногласия между госслужащим и гражданином должны решаться в судебном порядке. При этом Иванов пояснил, что дуэль между обычными гражданами возможна, но является аномалией, поскольку не отвечает своему назначению.

В качестве оружия для дуэли предлагается использовать пистолеты или сабли. Порядок поединка оговаривается очень жёстко. При этом в случае отклонения от правил секундант противной стороны получает право застрелить нарушителя. Депутат также отметил, что принятие кодекса не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.