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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 16:26

На пистолетах или саблях. В Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Согласно документу, в случае отклонения от правил, секундант противника получает право застрелить нарушителя.

Госдуме предложили узаконить дуэли в связи с возникшей в последнее время тенденцией со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать оппонентов на поединок чести. Проект Дуэльного кодекса Российской Федерации, автором которого является депутат от ЛДПР Сергей Иванов, уже появился в базе документов нижней палаты парламента.

В документе перечислены основные причины вызова на дуэль, а также порядок её проведения. Так, согласно Дуэльному кодексу, поединок должен происходить только между равными, оскорбление может быть нанесено только равным равному, а разногласия между госслужащим и гражданином должны решаться в судебном порядке. При этом Иванов пояснил, что дуэль между обычными гражданами возможна, но является аномалией, поскольку не отвечает своему назначению.

В качестве оружия для дуэли предлагается использовать пистолеты или сабли. Порядок поединка оговаривается очень жёстко. При этом в случае отклонения от правил секундант противной стороны получает право застрелить нарушителя. Депутат также отметил, что принятие кодекса не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее Лайф писал, что в Сети началась акция против главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на дуэль блогера Алексея Навального за клевету. Пользователи соцсетей предложили ему, в частности, побороться на подушках и в бассейне.

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Алёна Темирчиева
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