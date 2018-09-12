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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 16:55

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бэтмена в новом сольном фильме

Фото &copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP

В настоящий момент Warner Bros. рассматривает на роль Брюса Уэйна популярного актёра Кита Харингтона.

Согласно информации Revenge of the Fans, в середине лета 2018 года компания заказала сразу несколько концепт-артов с двумя актёрами в образе Тёмного рыцаря. Одним из них был Кит Харингтон ("Игра престолов"). Имя второго держится в секрете.

Пока что нет точной информации о том, что Харингтон получит роль Брюса Уэйна. Сообщается, что второй актёр, имя которого мы не знаем, больше соответствует этой роли.

Напомним, в конце июля 2018 года снова появилась информация о том, что Бен Аффлек покидает киновселенную DC. В настоящий момент актёр проходит терапию — он лечится от алкоголизма.

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Сергей Сурепин
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