Звезда "Игры престолов" может сыграть Бэтмена в новом сольном фильме

В настоящий момент Warner Bros. рассматривает на роль Брюса Уэйна популярного актёра Кита Харингтона.

Согласно информации Revenge of the Fans, в середине лета 2018 года компания заказала сразу несколько концепт-артов с двумя актёрами в образе Тёмного рыцаря. Одним из них был Кит Харингтон ("Игра престолов"). Имя второго держится в секрете.

Пока что нет точной информации о том, что Харингтон получит роль Брюса Уэйна. Сообщается, что второй актёр, имя которого мы не знаем, больше соответствует этой роли.