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Регион
Опубликовано 14 сентября 2018, 15:47

СМИ: Квят уведомил Ferrari, что возвращается в Toro Rosso

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Как сообщает журналист Motorlat Хуанджо Саез на своей странице в "Твиттере", российский гонщик Даниил Квят уведомил Ferrari, где является пилотом по развитию, что по окончании сезона он вернётся в Toro Rosso.

Ранее стало известно, что Даниэль Риккардо в конце года покинет Red Bull и станет пилотом в Renault. На его место в главную команду из дочерней Toro Rosso перейдёт Пьер Гасли. Именно француза, вероятнее всего, и заменит Квят.

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Кира Громова
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