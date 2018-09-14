СМИ: Квят уведомил Ferrari, что возвращается в Toro Rosso
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Как сообщает журналист Motorlat Хуанджо Саез на своей странице в "Твиттере", российский гонщик Даниил Квят уведомил Ferrari, где является пилотом по развитию, что по окончании сезона он вернётся в Toro Rosso.
¡Ojo! Daniil Kvyat estaría muy cerca de volver a la #F1. El ruso le habría comunicado a Ferrari la intención de dejar Maranello. ¿El destino? De nuevo Toro Rosso. Torpedo is back. pic.twitter.com/ADEJzSbSBE— Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) 14 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что Даниэль Риккардо в конце года покинет Red Bull и станет пилотом в Renault. На его место в главную команду из дочерней Toro Rosso перейдёт Пьер Гасли. Именно француза, вероятнее всего, и заменит Квят.