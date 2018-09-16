Писатель Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.

Писатель из Японии Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, писатель связался с Новой академией Швеции, которая в конце августа текущего года приняла решение вручить Мураками премию по литературе, и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.