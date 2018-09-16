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Опубликовано 16 сентября 2018, 11:45

Писатель Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

Фото: &copy;&nbsp;THIEL CHRISTIAN/SIPA/EAST NEWS

Фото: © THIEL CHRISTIAN/SIPA/EAST NEWS

Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.

Писатель из Японии Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, писатель связался с Новой академией Швеции, которая в конце августа текущего года приняла решение вручить Мураками премию по литературе, и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.

В список номинантов помимо японца вошли французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и рождённая во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи.

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Владислав Фёдоров
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