Если вы всё же заболели, то в первую очередь нужно остаться дома и вызвать врача: самолечение недопустимо.

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по лечению и профилактике гриппа. Информация размещена на сайте ведомства.

В числе первых — остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и обратиться к врачу. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц. В лучшем случае выделить отдельную комнату. Подчёркивается недопустимость самолечения при гриппе. Рекомендовано пить много воды.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации населения, особенно детей, людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Прививку стоит сделать за две — три недели до начала эпидсезона.