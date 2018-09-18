Есть чеснок и лук. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом
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Если вы всё же заболели, то в первую очередь нужно остаться дома и вызвать врача: самолечение недопустимо.
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по лечению и профилактике гриппа. Информация размещена на сайте ведомства.
В числе первых — остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и обратиться к врачу. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц. В лучшем случае выделить отдельную комнату. Подчёркивается недопустимость самолечения при гриппе. Рекомендовано пить много воды.
В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации населения, особенно детей, людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Прививку стоит сделать за две — три недели до начала эпидсезона.
Чтобы избежать заражения гриппом, в ведомстве посоветовали сократить время пребывания в местах массового скопления людей, пользоваться медицинской маской, тщательно мыть руки, есть больше продуктов с витамином С, блюда с чесноком и луком и вести здоровый образ жизни.