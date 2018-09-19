"Ливерпуль" добил ПСЖ в концовке, "Монако" без Головина проиграл "Атлетико"
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Фото: © Twitter / LFC
В Лиге чемпионов завершился первый игровой день. Пока "Локомотив" страдал в Стамбуле, в других группах тоже разворачивались настоящие драмы. Лайф рассказывает о результатах матчей стартового игрового дня.
"Боруссия" и "Атлетико" начинают с побед
В группе А обошлось без сенсаций. Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико" стартовали с уверенных, пусть и не самых ярких побед. Немцы на выезде одолели бывший клуб Владимира Габулова "Брюгге". Единственный мяч во встрече забил американец Кристиан Пулишич.
В параллельном матче этой группы французский "Монако", всё ещё вынужденный играть без звёздного новичка Александра Головина, уступил на своём поле более мастеровитому мадридскому "Атлетико". Победа для "матрасников" получилась волевой: решающий гол после подачи углового забил уругвайский защитник Хименес.
Группа А.
"Брюгге" — "Боруссия Дортмунд" — 0:1
Гол: Пулишич 85' (0:1)
"Монако" — "Атлетико" — 1:2
Голы: Грансир 18' (1:0), Коста 31' (1:1), Хименес 46' (1:2).
Триллер в Ливерпуле и затишье в Белграде
В группе С все голы были забиты в одном матче. Поединок "Ливерпуля" и ПСЖ ожидаемо получился на загляденье. Перестрелка двух мощнейших атак Европы завершилась по-голливудски — 3:2. Решающий гол уже в компенсированное время забил бразилец Роберто Фирмино. Причём форвард "Ливерпуля" после этого изнуряющего матча нашёл в себе силы для иронии: во время празднования он закрыл рукой один глаз, намекая на травму, полученную им в последнем матче чемпионата Англии.
В Белграде тоже была жара, но только на трибунах. Местная "Црвена Звезда", героически прорвавшаяся в Лигу чемпионов, не позволила страшной атаке "Наполи" забить ни одного гола. Впрочем, и сама голевой актив тоже не пополнила — 0:0.
Группа С.
"Ливерпуль" — ПСЖ — 3:2
Голы: Старридж 30' (1:0), Милнер 36' (2:0), Менье 40' (1:2), Мбаппе 83' (2:2), Фирмино 91' (3:2).
"Црвена Звезда" — "Наполи" — 0:0
Бенефис Месси и провал "Локо"
В матчах группы B было много голов и кое-где даже интрига. Барса предсказуемо разгромила ПСВ, а вот "Интер" неожиданно вырвал победу у "Тоттенхэма".
Группа В.
"Барселона" — ПСВ — 4:0.
Голы: Месси (32', 1:0), Дембеле (75', 2:0), Месси (77', 3:0), (87', 4:0).
"Интер" — "Тоттенхэм" — 2:1.
Голы: Эриксен (53', 0:1), Икарди (86', 1:1), Весино (90+2', 2:1).
"Барселона" разгромила ПСВ в ЛЧ благодаря хет-трику Месси
"Локо" не сумел ни разу забить в Стамбуле, хотя был к этому близок, и в итоге пропустил три мяча. "Шальке" и "Порту" победителя выявить не сумели.
Группа D.
"Галатасарай" — "Локомотив" — 3:0
Голы: Родригеш 9' (1:0), Дердийок 67' (2:0), Инан 93' (3:0).
"Шальке" — "Порту" — 1:1
Голы: Эмболо 64' (1:0), Отавио 75' (1:1).