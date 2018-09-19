ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 21:42

"Ливерпуль" добил ПСЖ в концовке, "Монако" без Головина проиграл "Атлетико"

Оглавление
"Боруссия" и "Атлетико" начинают с побед
Триллер в Ливерпуле и затишье в Белграде
Бенефис Месси и провал "Локо"
"Барселона" разгромила ПСВ в ЛЧ благодаря хет-трику Месси
Не по игре. "Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов с разгрома от "Галатасарая"
Фото: &copy;&nbsp;Twitter /&nbsp;LFC

Фото: © Twitter / LFC

В Лиге чемпионов завершился первый игровой день. Пока "Локомотив" страдал в Стамбуле, в других группах тоже разворачивались настоящие драмы. Лайф рассказывает о результатах матчей стартового игрового дня.

"Боруссия" и "Атлетико" начинают с побед

В группе А обошлось без сенсаций. Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико" стартовали с уверенных, пусть и не самых ярких побед. Немцы на выезде одолели бывший клуб Владимира Габулова "Брюгге". Единственный мяч во встрече забил американец Кристиан Пулишич.

В параллельном матче этой группы французский "Монако", всё ещё вынужденный играть без звёздного новичка Александра Головина, уступил на своём поле более мастеровитому мадридскому "Атлетико". Победа для "матрасников" получилась волевой: решающий гол после подачи углового забил уругвайский защитник Хименес.

Группа А.

"Брюгге" — "Боруссия Дортмунд" — 0:1

Гол: Пулишич 85' (0:1)

"Монако" — "Атлетико" — 1:2

Голы: Грансир 18' (1:0), Коста 31' (1:1), Хименес 46' (1:2).

Триллер в Ливерпуле и затишье в Белграде

В группе С все голы были забиты в одном матче. Поединок "Ливерпуля" и ПСЖ ожидаемо получился на загляденье. Перестрелка двух мощнейших атак Европы завершилась по-голливудски — 3:2. Решающий гол уже в компенсированное время забил бразилец Роберто Фирмино. Причём форвард "Ливерпуля" после этого изнуряющего матча нашёл в себе силы для иронии: во время празднования он закрыл рукой один глаз, намекая на травму, полученную им в последнем матче чемпионата Англии.

В Белграде тоже была жара, но только на трибунах. Местная "Црвена Звезда", героически прорвавшаяся в Лигу чемпионов, не позволила страшной атаке "Наполи" забить ни одного гола. Впрочем, и сама голевой актив тоже не пополнила — 0:0.

Группа С.

"Ливерпуль" — ПСЖ — 3:2

Голы: Старридж 30' (1:0), Милнер 36' (2:0), Менье 40' (1:2), Мбаппе 83' (2:2), Фирмино 91' (3:2).

"Црвена Звезда" — "Наполи" — 0:0

Бенефис Месси и провал "Локо"

В матчах группы B было много голов и кое-где даже интрига. Барса предсказуемо разгромила ПСВ, а вот "Интер" неожиданно вырвал победу у "Тоттенхэма".

Группа В.

"Барселона" — ПСВ — 4:0.

Голы: Месси (32', 1:0), Дембеле (75', 2:0), Месси (77', 3:0), (87', 4:0).

"Интер" — "Тоттенхэм" — 2:1.

Голы: Эриксен (53', 0:1), Икарди (86', 1:1), Весино (90+2', 2:1).

"Барселона" разгромила ПСВ в ЛЧ благодаря хет-трику Месси

"Локо" не сумел ни разу забить в Стамбуле, хотя был к этому близок, и в итоге пропустил три мяча. "Шальке" и "Порту" победителя выявить не сумели.

Группа D.

"Галатасарай" — "Локомотив" — 3:0

Голы: Родригеш 9' (1:0), Дердийок 67' (2:0), Инан 93' (3:0).

"Шальке" — "Порту" — 1:1

Голы: Эмболо 64' (1:0), Отавио 75' (1:1).

Не по игре. "Локомотив" стартовал в Лиге чемпионов с разгрома от "Галатасарая"

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Барселона
  • ФК Локомотив
  • ФК Ливерпуль
  • ФК Монако
  • ФК ПСЖ
  • ФК Интер
  • ФК Тоттенхэм
  • ФК Боруссия Дортмунд
  • фкпсв
  • ФК Атлетико Мадрид
  • фкшальке
  • ФК Наполи
  • ФК Галатасарай
  • ФК Порту
  • ФК Црвена Звезда
  • ФК Брюгге
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar