"Ливерпуль" добил ПСЖ в концовке, "Монако" без Головина проиграл "Атлетико"

В Лиге чемпионов завершился первый игровой день. Пока "Локомотив" страдал в Стамбуле, в других группах тоже разворачивались настоящие драмы. Лайф рассказывает о результатах матчей стартового игрового дня.

"Боруссия" и "Атлетико" начинают с побед

В группе А обошлось без сенсаций. Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико" стартовали с уверенных, пусть и не самых ярких побед. Немцы на выезде одолели бывший клуб Владимира Габулова "Брюгге". Единственный мяч во встрече забил американец Кристиан Пулишич.

В параллельном матче этой группы французский "Монако", всё ещё вынужденный играть без звёздного новичка Александра Головина, уступил на своём поле более мастеровитому мадридскому "Атлетико". Победа для "матрасников" получилась волевой: решающий гол после подачи углового забил уругвайский защитник Хименес.

Группа А. "Брюгге" — "Боруссия Дортмунд" — 0:1 Гол: Пулишич 85' (0:1) "Монако" — "Атлетико" — 1:2 Голы: Грансир 18' (1:0), Коста 31' (1:1), Хименес 46' (1:2).

Триллер в Ливерпуле и затишье в Белграде

В группе С все голы были забиты в одном матче. Поединок "Ливерпуля" и ПСЖ ожидаемо получился на загляденье. Перестрелка двух мощнейших атак Европы завершилась по-голливудски — 3:2. Решающий гол уже в компенсированное время забил бразилец Роберто Фирмино. Причём форвард "Ливерпуля" после этого изнуряющего матча нашёл в себе силы для иронии: во время празднования он закрыл рукой один глаз, намекая на травму, полученную им в последнем матче чемпионата Англии.

В Белграде тоже была жара, но только на трибунах. Местная "Црвена Звезда", героически прорвавшаяся в Лигу чемпионов, не позволила страшной атаке "Наполи" забить ни одного гола. Впрочем, и сама голевой актив тоже не пополнила — 0:0.

Группа С. "Ливерпуль" — ПСЖ — 3:2 Голы: Старридж 30' (1:0), Милнер 36' (2:0), Менье 40' (1:2), Мбаппе 83' (2:2), Фирмино 91' (3:2). "Црвена Звезда" — "Наполи" — 0:0

Бенефис Месси и провал "Локо"

В матчах группы B было много голов и кое-где даже интрига. Барса предсказуемо разгромила ПСВ, а вот "Интер" неожиданно вырвал победу у "Тоттенхэма".

Группа В. "Барселона" — ПСВ — 4:0. Голы: Месси (32', 1:0), Дембеле (75', 2:0), Месси (77', 3:0), (87', 4:0). "Интер" — "Тоттенхэм" — 2:1. Голы: Эриксен (53', 0:1), Икарди (86', 1:1), Весино (90+2', 2:1).