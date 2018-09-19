Кит Харингтон намекнул, что финал "Игры престолов" понравится не всем

По словам актёра, заключительные эпизоды культового сериала окажутся весьма безрадостными.

Телевизионный канал HBO всё ещё не готов назвать точную дату премьеры восьмого, заключительного сезона "Игры престолов". При этом исполнители главных ролей в шоу всё время намекают, каким может оказаться финал.

Поддал огня актёр Кит Харингтон, сыгравший короля Севера Джона Сноу. Согласно его словам, далеко не все будут рады тому, что увидят в последней серии "Игры престолов". По словам актёра, финал будет безрадостным.