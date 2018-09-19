Опубликована новая песня Lil Peep и XXXTentacion. Оба рэпера уже умерли

Совместную композицию обоих артистов в настоящий момент можно послушать на YouTube.

19 сентября на официальном YouTube-канале Lil Peep появился новый трек двух рэперов — Lil Peep и XXXTentacion. На релиз пользователи обратили внимание по той причине, что оба музыканта уже мертвы.

О том, что у умерших рэперов выйдет совместный трек, накануне сообщила мама XXXTentacion. Сниппет трека она подписала следующим образом: "От меня и мамы Lil Peep".