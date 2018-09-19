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Опубликовано 19 сентября 2018, 13:56

Опубликована новая песня Lil Peep и XXXTentacion. Оба рэпера уже умерли

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Совместную композицию обоих артистов в настоящий момент можно послушать на YouTube.

19 сентября на официальном YouTube-канале Lil Peep появился новый трек двух рэперов — Lil Peep и XXXTentacion. На релиз пользователи обратили внимание по той причине, что оба музыканта уже мертвы.

О том, что у умерших рэперов выйдет совместный трек, накануне сообщила мама XXXTentacion. Сниппет трека она подписала следующим образом: "От меня и мамы Lil Peep".

Напомним, рэпер Lil Peep умер 16 ноября в возрасте 21 года в Нью-Йорке в автобусе перед концертом. Причина смерти — передозировка наркотиков. Рэпер XXXTentacion погиб после перестрелки в Майами. Это произошло 19 июня.

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Сергей Сурепин
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