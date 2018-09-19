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Регион
Опубликовано 19 сентября 2018, 18:22

На "Союзе" с просверленной дыркой разрешили лететь на Землю

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Причины появления отверстия в "Союзе" ещё выясняются. Специальная комиссия будет работать до зимы.

В ракетно-космической корпорации "Энергия" приняли решение допустить космический корабль "Союз МС-09" с отверстием от сверления к продолжению полёта в составе Международной космической станции. Он также может быть использован для спуска членов экипажа на Землю.

— Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полёта в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя, — сообщили в корпорации.

Однако причины появления отверстия в "Союзе" ещё выясняются. Специальная комиссия будет работать до зимы.

Напомним, отверстие в корпусе корабля члены экипажа МКС обнаружили 30 августа. Его залили герметиком, не согласившись с предложением американских астронавтов подождать и подумать.

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Андрей Григорьев
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