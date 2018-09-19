На "Союзе" с просверленной дыркой разрешили лететь на Землю

Причины появления отверстия в "Союзе" ещё выясняются. Специальная комиссия будет работать до зимы.

В ракетно-космической корпорации "Энергия" приняли решение допустить космический корабль "Союз МС-09" с отверстием от сверления к продолжению полёта в составе Международной космической станции. Он также может быть использован для спуска членов экипажа на Землю.

— Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полёта в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя, — сообщили в корпорации.

Однако причины появления отверстия в "Союзе" ещё выясняются. Специальная комиссия будет работать до зимы.