ГД приняла во втором чтении законопроект о наказании за увольнение перед пенсией

Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.

Депутаты Госдумы сегодня во втором чтении утвердили проект закона о введении наказания за увольнение или отказ от приёма на работу людей предпенсионного возраста.

Депутаты отклонили три поправки, которые поступили к этому чтению, в результате проект остался прежним. Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.

Законопроект был внесён президентом, в первом чтении одобрен 13 сентября. Согласно ему, в Уголовном кодексе появится новая статья — "Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".

Напомним, ранее глава государства выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект. Владимир Путин среди прочего считает, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Также повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.