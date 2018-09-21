Кит Харингтон благодарен "Игре престолов" за знакомство с женой
Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP
По словам актёра, это лучшее, что с ним произошло во время того, как снимался культовый сериал.
Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" заявил, что съёмки в шоу стали для него гораздо большим, чем просто работой. Актёр рассказал, как съёмки в "Игре престолов" повлияли на его жизнь.
Я встретил мою жену на съёмках этого сериала и таким образом дал себе будущую семью. Это самое удивительное. Картина сильно изменила мою жизнь. Это самое главное, что мне дали съемки в этом проекте
Кит Харингтон
Напомним, Харингтон встретился с нынешней супругой Роуз Лесли на съёмочной площадке сериала "Игра престолов". По сюжету актриса сыграла возлюбленную Джона Сноу Игритт. Пара, которая перенесла свои экранные отношения в личные, недавно поженилась в старинном замке в Шотландии.