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Опубликовано 21 сентября 2018, 10:49

Кит Харингтон благодарен "Игре престолов" за знакомство с женой

Фото &copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP

По словам актёра, это лучшее, что с ним произошло во время того, как снимался культовый сериал.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" заявил, что съёмки в шоу стали для него гораздо большим, чем просто работой. Актёр рассказал, как съёмки в "Игре престолов" повлияли на его жизнь.

Я встретил мою жену на съёмках этого сериала и таким образом дал себе будущую семью. Это самое удивительное. Картина сильно изменила мою жизнь. Это самое главное, что мне дали съемки в этом проекте

Кит Харингтон

Напомним, Харингтон встретился с нынешней супругой Роуз Лесли на съёмочной площадке сериала "Игра престолов". По сюжету актриса сыграла возлюбленную Джона Сноу Игритт. Пара, которая перенесла свои экранные отношения в личные, недавно поженилась в старинном замке в Шотландии.

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Сергей Сурепин
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