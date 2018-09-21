Кит Харингтон благодарен "Игре престолов" за знакомство с женой

По словам актёра, это лучшее, что с ним произошло во время того, как снимался культовый сериал.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" заявил, что съёмки в шоу стали для него гораздо большим, чем просто работой. Актёр рассказал, как съёмки в "Игре престолов" повлияли на его жизнь.

Я встретил мою жену на съёмках этого сериала и таким образом дал себе будущую семью. Это самое удивительное. Картина сильно изменила мою жизнь. Это самое главное, что мне дали съемки в этом проекте Кит Харингтон