Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 86 человек

По разным данным, на борту судна находилось от 200 до 400 человек, что в несколько раз превышает возможности парома.

Как минимум 86 человек погибли при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает местная газета Citizen.

По словам регионального комиссара Джона Монгелла, 44 тела были найдены вскоре после инцидента, ещё 42 — в пятницу утром , когда возобновилась спасательная операция.

Ранее сообщалось, что паром перевернулся в 50 метрах от причала на остров Юкора. На борту находилось 200 человек, что в два раза превышало возможности парома.