Число жертв крушения парома в Танзании увеличилось до 225 человек

Ранее сообщалось, что причиной крушения стал слишком резкий поворот, который сделал рулевой при управлении.

До 225 человек увеличилось число погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.

По некотором данным, на борту судна находились около 400 человек, что в несколько превышало возможности парома.