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Регион
Опубликовано 23 сентября 2018, 15:51

Число жертв крушения парома в Танзании увеличилось до 225 человек

Фото: &copy; AP Photo/Andrew Kasuku

Фото: © AP Photo/Andrew Kasuku

Ранее сообщалось, что причиной крушения стал слишком резкий поворот, который сделал рулевой при управлении.

До 225 человек увеличилось число погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.

По некотором данным, на борту судна находились около 400 человек, что в несколько превышало возможности парома.

Как сообщалось ранее, причиной крушения стал слишком резкий поворот, который совершил рулевой при управлении, в результате чего судно перевернулось.

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Владислав Фёдоров
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