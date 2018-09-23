Число жертв крушения парома в Танзании увеличилось до 225 человек
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Ранее сообщалось, что причиной крушения стал слишком резкий поворот, который сделал рулевой при управлении.
До 225 человек увеличилось число погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.
По некотором данным, на борту судна находились около 400 человек, что в несколько превышало возможности парома.
Как сообщалось ранее, причиной крушения стал слишком резкий поворот, который совершил рулевой при управлении, в результате чего судно перевернулось.