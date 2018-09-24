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Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 12:35

ГД может рассмотреть закон о пенсионной реформе во втором чтении на этой неделе

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе во втором чтении уже на этой неделе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе, — отметил Володин.

29 августа Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением по изменению пенсионного законодательства. Среди прочего глава государства считает, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Также повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.

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Янковская Ольга
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