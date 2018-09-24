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Регион
Опубликовано 24 сентября 2018, 13:14

Российскую легкоатлетку Савину уличили в использовании допинга

Фото &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Спортсменка является бронзовым призёром чемпионата России 2017 года в беге на 800 метров.

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В её допинг-пробе обнаружены запрещённые вещества или их метаболиты. Сейчас она временно отстранена от участия в соревнованиях.

Савина является бронзовым призёром чемпионата России 2017 года в беге на 800 метров.

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Дмитрий Кравченко
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