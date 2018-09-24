Российскую легкоатлетку Савину уличили в использовании допинга
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Спортсменка является бронзовым призёром чемпионата России 2017 года в беге на 800 метров.
Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
В её допинг-пробе обнаружены запрещённые вещества или их метаболиты. Сейчас она временно отстранена от участия в соревнованиях.
Савина является бронзовым призёром чемпионата России 2017 года в беге на 800 метров.