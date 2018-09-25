Госдума приняла закон о наказании за увольнение работников перед пенсией

Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Государственная дума сегодня приняла в окончательном третьем чтении закон о наказании за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ принять на работу таких граждан.

Проект закона был внесён президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября. Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Предлагается прописать новую статью в Уголовный кодекс РФ.

Предпенсионным предлагается считать возраст за пять лет до назначения гражданину страховой пенсии по старости.

Напомним, ранее глава государства выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект. Владимир Путин среди прочего считает, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Также повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.