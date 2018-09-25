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Регион
Опубликовано 25 сентября 2018, 13:54

Эминем использовал негативные отзывы о своём новом альбоме для рекламы

Фото:&nbsp;&copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

В новом выпуске The Hollywood Reporter рэпер разместил постер на разворот для промо нового альбома Kamikaze.

В качестве текста для рекламы рэпер выбрал критику от профессионального сообщества и пользователей социальных сетей. Таким образом Эминем решил использовать негативные отзывы о себе в качестве пиара.

Напомним, в августе этого года Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа. В композиции Majesty исполнитель начитывает 123 слога за 12 секунд — около 10,3 слога в секунду.

Кроме того, артист записал саундтрек для фильма "Веном". Он вошёл в альбом Kamikaze, релиз которого состоялся 31 августа 2018 года.

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Сергей Сурепин
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