Эминем использовал негативные отзывы о своём новом альбоме для рекламы

В новом выпуске The Hollywood Reporter рэпер разместил постер на разворот для промо нового альбома Kamikaze.

В качестве текста для рекламы рэпер выбрал критику от профессионального сообщества и пользователей социальных сетей. Таким образом Эминем решил использовать негативные отзывы о себе в качестве пиара.

Напомним, в августе этого года Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа. В композиции Majesty исполнитель начитывает 123 слога за 12 секунд — около 10,3 слога в секунду.