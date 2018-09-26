"Можно пиджак купить". Володин сделал замечание депутатам в футболках

Сегодня палата рассматривает правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сделал замечания депутатам от КПРФ Денису Парфёнову и Валерию Рашкину, которые пришли на заседание в футболках.

— Коллеги, думаю, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже, у нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал, — сказал Володин. — У всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук.

Депутаты пришли в футболках с перечёркнутыми цифрами 63 и 65 в качестве протеста по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста. Сегодня палата рассматривает соответствующий правительственный законопроект.

Напомним, Госдума приняла поправки президента РФ Владимира Путина, которые были внесены ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Решение приняли единогласно — "за" проголосовало 385 депутатов.

Одна из поправок касается пенсионного возраста для женщин — в ней предлагается повышать его не до 63, а 60 лет.