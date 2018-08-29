"Трудно, но необходимо". Как изменится пенсионная система после поправок Путина

Глава государства выступил с обращением к нации, в котором подробно изложил своё мнение об изменениях в пенсионном законодательстве. Лайф рассказывает, какие шаги правительства президент хочет смягчить, а также какие последствия пенсионной реформы прогнозируют в Кремле.

О целях и задачах

Российский лидер напомнил, что правительство внесло в Государственную думу законопроект об изменениях в пенсионной системе 16 июня. 19 июля в первом чтении его принял парламент страны.

— Его главная, основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит, не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров, — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что решил обратиться к россиянам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, обозначить свою позицию и поделиться своими предложениями, так как понимает значимость данного вопроса для граждан нашей страны.

Дискуссию о повышении пенсионного возраста ведут со времён СССР

— Прежде всего напомню, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались, — напомнил президент во время своего обращения.

При этом, например, в 2000-х члены российского кабмина и многие представители экспертного сообщества снова заговорили о необходимости пенсионной реформы и повышении пенсионного возраста.

— Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами, — подчеркнул президент.

О демографии

Российский лидер напомнил, что каждые 25–27 лет во взрослую жизнь вступает гораздо меньшее число россиян, чем могло и должно быть. Одним из таких периодов резкого уменьшения стала, например, середина 90-х. Кроме того, мощный удар по демографии произошёл и из-за экономического, социального кризиса с его катастрофическими последствиями. Причём демографический провал конца прошлого века вполне можно сопоставить с 1943-м и 1944-м военными годами.

— И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим ещё больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе, — отметил Путин.

То есть пенсионные взносы людей, работающих на данный момент, идут на выплаты нынешним пенсионерам. А они, пока работали, направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших дедов.

Получается, что, когда сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. По этой причине перемены просто необходимы.

Об экономическом росте и продолжительности жизни

Российский лидер подчеркнул, что, прежде чем вводить изменения в пенсионную реформу, было необходимо преодолеть шоковые последствия 90-х годов. По словам Путина, с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года.

— Благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью сегодня темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на восемь лет, — отметил президент.

По его словам, к концу ближайшего десятилетия поставлена цель увеличить продолжительность жизни до 80 лет.

Перемены неизбежны

Российский лидер подчеркнул, что самое простое для действующей власти — вообще ничего не менять.

— В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы как минимум ближайшие семь-десять лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки, — сказал Путин.

Но однажды настанет время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств.

— Смотрите, ещё в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к одному. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к одному. То есть практически один к одному. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы, — сказал Путин.

Владимир Путин напомнил, что предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное — обеспечить их устойчивый, опережающий рост.

— В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны, — сказал он.

Рост доходов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные изменения в пенсионной системе не только помогут сохранить уровень доходов пенсионеров. Как отметил российский лидер в своём обращении, это позволит обеспечить устойчивый, опережающий рост.

— Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года, — подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что в предстоящие шесть лет появится возможность ежегодно увеличивать пенсию по старости примерно на тысячу рублей. Отмечается, что данная мера позволит в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. На данный момент она составляет 14 тысяч 144 рубля.

— Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы, — отметил Путин.

Как подчеркнул президент, данное нововведение должно быть уже ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Женщинам — на пять лет

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. При этом ранее в правительстве говорили о том, что женщинам предлагается выходить на пенсию в 63 года.

— В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет, — отметил президент.

Многодетные матери

Кроме того, президент отметил, что необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

— То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, — сказал Путин.

Работу не потеряем

Один из самых больших страхов будущих пенсионеров — лишиться работы. Ведь после 50 её действительно сложно найти.

— Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, — сказал Путин.

Правительству же предложили разработать ответные стимулирующие меры для бизнеса. Правительству также поручили утвердить для россиян предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Её финансирование предполагается за счёт бюджета.

Пособие по безработице

Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, для него предусмотрены социальные гарантии.

— В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год, — отметил российский лидер.

Кроме того, работникам предпенсионного возраста предусмотрены два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Льготы шахтёрам

— Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий, — отметил Путин.

В частности, он подчеркнул, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Жителям села

Владимир Путин во время своего обращения заявил о необходимой поддержке жителей села. В частности, речь идёт о надбавке к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут на селе.

— Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, — отметил президент.

Российский лидер напомнил, что вступление этого решения в силу откладывалось. Он предложил начать эти выплаты с 1 января 2019 года.

Стаж

— Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа, — сказал Путин.

Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Российский лидер предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин — до 37 лет, а для мужчин — до 42.

Переходный период

— Считаю принципиальным сохранить на переходный период до завершения преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю, — подчеркнул Путин.

Он напомнил, эти льготы в стране предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, Путин отметил, что необходимо сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста.

То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

— Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием, — подытожил президент.