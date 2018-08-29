Путин заявил, что Россия в 2020-х годах столкнётся с демографическими проблемами

Глава государства отметил, что каждые 25–27 лет во взрослую жизнь в России вступает меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020-х годах РФ столкнётся с демографическими проблемами. Об этом глава государства заявил во время обращения к нации.

— Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнёмся с серьёзными демографическими проблемами, — сказал глава государства.

Он добавил, что они вызваны тем, что каждые 25–27 лет во взрослую жизнь в России вступает меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть.

Глава государства отметил, что период, когда во взрослую жизнь входило маленькое количество поколений, пришёлся и на середину 90-х годов прошлого века. Путин добавил, что тогда страна столкнулась ещё и с экономическим и социальным кризисом, а также с его катастрофическими последствиями, что и привело ко второму мощному демографическому удару.

— Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами, — резюмировал Путин.

Напомним, предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы, высказанные сегодня в рамках выступления лидера страны, внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.