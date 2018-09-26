Госдума во II чтении приняла проект пенсионной реформы с поправками Путина

Документ утверждён во втором чтении с учётом внесённых президентом поправок, которые смягчают предложения правительства.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, внесённый правительством и предусматривающий повышение пенсионного возраста. Из 326 парламентариев против высказались 59. Один депутат воздержался.

Правительство, выступив ранее с предложением повысить пенсионный возраст, отмечало, что это позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

Затем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект.