Госдума во II чтении приняла проект пенсионной реформы с поправками Путина
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Документ утверждён во втором чтении с учётом внесённых президентом поправок, которые смягчают предложения правительства.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, внесённый правительством и предусматривающий повышение пенсионного возраста. Из 326 парламентариев против высказались 59. Один депутат воздержался.
Правительство, выступив ранее с предложением повысить пенсионный возраст, отмечало, что это позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
Затем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект.
Сегодня во втором чтении законопроект принят с этими поправками, внесёнными президентом. Они предусматривают, в частности, повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет.