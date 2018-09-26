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Регион
Опубликовано 26 сентября 2018, 14:10

Госдума во II чтении приняла проект пенсионной реформы с поправками Путина

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко &nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко  

Документ утверждён во втором чтении с учётом внесённых президентом поправок, которые смягчают предложения правительства.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о пенсионной реформе, внесённый правительством и предусматривающий повышение пенсионного возраста. Из 326 парламентариев против высказались 59. Один депутат воздержался.

Правительство, выступив ранее с предложением повысить пенсионный возраст, отмечало, что это позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.

Затем президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект.

Сегодня во втором чтении законопроект принят с этими поправками, внесёнными президентом. Они предусматривают, в частности, повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет.

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Андрей Григорьев
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