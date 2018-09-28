Как отметила глава ведомства, ежегодно страна приращивает 5–7% людей, которые делают прививки от этого инфекционного заболевания.

Два новых штамма вируса гриппа пришли в Россию в текущем году. Об этом в эфире программы "Поздняков" на НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, новые штаммы вводятся к каждому сезону, порой они могут достигать трёх.

— У нас трёхвалентная вакцина в стране. В этом году — два новых варианта вируса, — сказала она.

Попова добавила, что ежегодно Россия приращивает 5–7% людей, которые делают прививки от гриппа. В этом году удалось перешагнуть отметку в 50 процентов от всего населения, и это, как подчёркивает глава Роспотребнадзора, хороший результат.