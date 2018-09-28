"Это блеф". В Госдуме оценили слова Порошенко о становлении Украины флангом НАТО
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Там также добавили, что это очередная попытка Незалежной вступить в Североатлантический альянс, чтобы получать финансирование от США.
Заместитель председателя Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа назвал блефом слова украинского президента о становлении Украины восточным флангом НАТО. Об этом парламентарий заявил RT.
— Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии. Всё это только блеф и попытка вступить в НАТО, чтобы получать определённые деньги от американцев, — сказал Чепа.
Он также отметил, что передача Украине двух американских катеров, которые украинский лидер назвал ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса с Соединёнными Штатами, вряд ли может быть предметом для гордости.
Парламентарий также отметил, что в Незалежной ранее производилось огромное количество судов различного класса, а сейчас тот флот, который был на Украине, по словам Чепы, даже не могут отремонтировать.
Ранее Порошенко, выступая на базе береговой охраны США в Балтиморе, заявил, что Украина "де-факто" является восточным флангом Североатлантического альянса.
Также добавим, что украинский лидер уже подал в Верховную раду законопроект, согласно которому в Конституции Украины будет прописан курс в ЕС и НАТО. Он также рассказывал о том, что юристы Незалежной создали формулу, которая позволит вступить в альянс оптимально и быстро, а в Министерстве иностранных дел Украины уже запланировали возвращение баз НАТО на территорию страны.