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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 13:17

"Это блеф". В Госдуме оценили слова Порошенко о становлении Украины флангом НАТО

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Там также добавили, что это очередная попытка Незалежной вступить в Североатлантический альянс, чтобы получать финансирование от США.

Заместитель председателя Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа назвал блефом слова украинского президента о становлении Украины восточным флангом НАТО. Об этом парламентарий заявил RT.

— Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии. Всё это только блеф и попытка вступить в НАТО, чтобы получать определённые деньги от американцев, — сказал Чепа.

Он также отметил, что передача Украине двух американских катеров, которые украинский лидер назвал ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса с Соединёнными Штатами, вряд ли может быть предметом для гордости.

Парламентарий также отметил, что в Незалежной ранее производилось огромное количество судов различного класса, а сейчас тот флот, который был на Украине, по словам Чепы, даже не могут отремонтировать.

Ранее Порошенко, выступая на базе береговой охраны США в Балтиморе, заявил, что Украина "де-факто" является восточным флангом Североатлантического альянса.

Также добавим, что украинский лидер уже подал в Верховную раду законопроект, согласно которому в Конституции Украины будет прописан курс в ЕС и НАТО. Он также рассказывал о том, что юристы Незалежной создали формулу, которая позволит вступить в альянс оптимально и быстро, а в Министерстве иностранных дел Украины уже запланировали возвращение баз НАТО на территорию страны.

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Владислав Фёдоров
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