Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 15:44

Ничего не остаётся. Депутат Госдумы пожаловалась на "маленькую зарплату"

Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Владимир Федоренко

Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

По словам парламентария, единственное, что остаётся от заработной платы, — "одни долги по кредитной карте".

Член Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что от её ежемесячной зарплаты ничего не остаётся. Об этом парламентарий рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё, — сказала она.

По её словам, в среднем зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей.

Ганзя отметила, что от зарплаты остаются лишь "одни долги по кредитной карте". Депутат также добавила, что проще тем, кто имеет другие доходы.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar