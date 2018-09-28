Ничего не остаётся. Депутат Госдумы пожаловалась на "маленькую зарплату"

По словам парламентария, единственное, что остаётся от заработной платы, — "одни долги по кредитной карте".

Член Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что от её ежемесячной зарплаты ничего не остаётся. Об этом парламентарий рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё, — сказала она.

По её словам, в среднем зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей.