Русское дерби в "Формуле-1". Маркелов обогнал Сироткина на заездах в Сочи

В первой части тренировочных заездов на Гран-при России на старт вышли сразу два российских пилота — помимо Сергея Сироткина (Williams) место в болиде получил Артём Маркелов (Renault).

В итоге Маркелов показал на первой для себя сессии свободных заездов в карьере 15-й результат из 20, уступив победителю Себастьяну Феттелю 2,7 секунды. Итог весьма неплохой для новичка, однако своему партнёру по Renault Нико Хюлькенбергу он проиграл девять десятых.

Зато Маркелов обогнал другого россиянина, выступающего в нынешнем сезоне на боевой машине Williams. Сироткин показал лишь 18-е время в практике, однако опередил своего напарника Лэнса Стролла и пилота Toro Rosso Брэндона Хартли.

Напомним, именно в Toro Rosso, по информации СМИ, может вернуться в следующем сезоне ещё один россиянин — Даниил Квят. На контракт претендует и Маркелов, который идёт на данный момент на четвёртом месте в "Формуле-2" — следующем классе автогонок, откуда приходит основной поток пилотов в Королевские гонки. При удачном стечении обстоятельств на стартовой решётке в следующем году мы увидим трёх россиян, что будет абсолютно уникальной ситуацией для отечественного автоспорта.