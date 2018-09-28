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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 16:51

"Не до шуток". Милонов заявил, что слова Валуева о бедности неправильно поняли

Виталий Милонов и Николай Валуев. Фото: &copy; L!FE, РИА "Новости" /&nbsp;Григорий Сысоев. Коллаж:&nbsp;&copy; L!FE.&nbsp;

Виталий Милонов и Николай Валуев. Фото: © L!FE, РИА "Новости" / Григорий Сысоев. Коллаж: © L!FE. 

Парламентарий предложил отнестись к этому заявлению по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что слова его коллеги Николая Валуева о бедности неправильно поняли. Об этом парламентарий сообщил РИА "Новости".

— Бедность в нашей стране, к сожалению, все ещё большая проблема — и здесь уже не до шуток и, думаю, он с этим не спорит, — сказал Милонов.

По его словам, эта проблема должна решаться в том числе силами депутатов. К данной ситуации депутат предложил отнестись по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке.

Ранее Валуев в рубрике "Задай вопрос Валуеву" на комментарий жительницы Кемеровской области о бедности в стране процитировал советского кинорежиссёра и писателя Василия Шукшина.

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Владислав Фёдоров
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