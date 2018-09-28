"Не до шуток". Милонов заявил, что слова Валуева о бедности неправильно поняли
Виталий Милонов и Николай Валуев. Фото: © L!FE, РИА "Новости" / Григорий Сысоев. Коллаж: © L!FE.
Парламентарий предложил отнестись к этому заявлению по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке.
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что слова его коллеги Николая Валуева о бедности неправильно поняли. Об этом парламентарий сообщил РИА "Новости".
— Бедность в нашей стране, к сожалению, все ещё большая проблема — и здесь уже не до шуток и, думаю, он с этим не спорит, — сказал Милонов.
По его словам, эта проблема должна решаться в том числе силами депутатов. К данной ситуации депутат предложил отнестись по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке.
Ранее Валуев в рубрике "Задай вопрос Валуеву" на комментарий жительницы Кемеровской области о бедности в стране процитировал советского кинорежиссёра и писателя Василия Шукшина.