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Регион
Опубликовано 28 сентября 2018, 21:16

Володин выступил против выделения представительских расходов

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По его словам, главная задача депутата — найти системные решения избирателей: принимать федеральные законы, контролировать их исполнение.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

— Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства, — сказал Володин, комментируя позицию депутата Госдумы Веры Ганзя (КПРФ) ввести оплату представительских расходов.

По его словам, главная задача депутата — найти системные решения избирателей: принимать федеральные законы, контролировать их исполнение, а также ставить перед органами власти вопросы, которые требуют решения и волнуют граждан.

— Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов, — резюмировал Володин.

Обсуждение выделения представительских расходов началось после заявления депутата Думы от КПРФ Веры Ганзя о том, что у неё ничего не остаётся от зарплаты. Причиной тому является покупка различных товаров для избирателей.

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Владислав Фёдоров
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