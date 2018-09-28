По его словам, главная задача депутата — найти системные решения избирателей: принимать федеральные законы, контролировать их исполнение.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

— Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства, — сказал Володин, комментируя позицию депутата Госдумы Веры Ганзя (КПРФ) ввести оплату представительских расходов.

По его словам, главная задача депутата — найти системные решения избирателей: принимать федеральные законы, контролировать их исполнение, а также ставить перед органами власти вопросы, которые требуют решения и волнуют граждан.

— Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов, — резюмировал Володин.