"Торо Россо" объявила о возвращении в команду Квята в следующем сезоне

Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне станет боевым пилотом команды ЧМ по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо", в которой дебютировал в 2014 году в "королевских гонках". Об этом говорится в пресс-релизе команды.

В этом сезоне за "Торо Россо" выступают пилот из Франции Пьер Гасли, который в 2019 году перейдёт в "Ред Булл", и спортсмен из Новой Зеландии Брендон Хартли, место которого в команде на 2019 год находится под вопросом.

Квят выступал в "Формуле-1" в 2014–2017 годах. Сначала он был пилотом "Торо Россо" (младшая команда "Ред Булла"), в 2015 году он пошёл на повышение в "Ред Булл", но в начале сезона-2016 был сослан обратно, где выступал до конца сезона 2017 года. После Гран-при США "Ред Булл" расторг контракт с гонщиком. В январе россиянин стал пилотом по развитию команды "Феррари".