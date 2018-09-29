В Сирии заявили об открытии КПП на границе с Иорданией

Контрольно-пропускной пункт имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска.

Пограничный переход Насиб на границе Сирии с Иорданией начал свою работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта САР Али Хамуда.

Открытие КПП состоялось сегодня, 29 сентября, утром, после того как завершились все мероприятия по восстановлению контрольно-пропускного пункта. В частности, Правительство Сирии восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, в том числе разрушенные войной мосты.