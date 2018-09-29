Квят: Верил, что вернусь в "Формулу-1"!

Сегодня стало известно, что российский гонщик Даниил Квят официально стал пилотом Toro Rosso на следующий сезон. 24-летнего спортсмена креативно представили в "Твиттере".

Квят уже прокомментировал радостное для себя событие, отметив, что верил в своё возвращение в "королевские гонки".

— Спасибо за предоставленную возможность вернуться в "Формулу-1". В Toro Rosso я всегда чувствовал себя как дома. Я надеялся и верил, что вернусь в гонки. Всё время поддерживал себя в форме, — приводит слова Квята пресс-служба команды. — Приложу все усилия и докажу, что достоин быть пилотом Toro Rosso. Уже не могу дождаться, когда вернусь за руль болида "Формулы-1"!