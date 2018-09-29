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Опубликовано 29 сентября 2018, 11:30

Назван главный признак взлома аккаунта в Facebook

Фото: &copy; Flickr/Stock Catalog

Фото: © Flickr/Stock Catalog

На фоне хакерской атаки, в результате которой пострадали 50 миллионов аккаунтов, специалисты решили рассказать о полезном лайфхаке.

Специалисты MarketsWatch рассказали, как понять, что ваш аккаунт в "Фейсбуке" взломали. Этой информацией они решили поделиться после недавней хакерской атаки.

Таким образом, если Facebook автоматически разлогинил вас из вашего аккаунта и вам нужно заново ввести логин и пароль, то, скорее всего, учётную запись попытались взломать. За прошедший месяц хакерским атакам подверглись порядка 50 миллионов пользователей соцсети.

До этого руководство "Фейсбука" сообщило, что из-за проблем с системой безопасности у хакеров была возможность получить доступ к персональной информации 50 миллионов пользователей популярной социальной сети.

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Сергей Сурепин
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