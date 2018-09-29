Шнуров посетил "Формулу-1" в Сочи и познакомился с Сироткиным
Уже второй день в Сочи проходит гоночный уик-энд, куда съехались многие звёзды шоу-бизнеса.
Вчера в Сочи группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым дала концерт для гостей гоночного уик-энда, а уже сегодня фронтмен музыкального коллектива посетил паддок, где пообщался с пилотами "Формулы-1". В первую очередь его представили российскому гонщику Williams Сергею Сироткину. Фотография со встречи появилась в аккаунте "Сочи автодрома", где проходит Гран-при России.
Фото: Соцсети
Напомним, что основная гонка Гран-при России состоится завтра, 30 сентября, в 14:00 по московскому времени. Гостей масштабного спортивного события помимо "Ленинграда" также будут развлекать группа "Би-2" и Баста.