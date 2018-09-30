Глава Минтранса рассказал, за кого будет болеть на Гран-при РФ на "Формуле-1"

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал Лайфу, за кого будет болеть на гонке шестнадцатого этапа чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при России, который проходит сегодня на трассе "Сочи Автодром". Он признался, что отдаёт предпочтение "Феррари".

Видео: © L!FE/Павел Баранов

— "Феррари" дала миру много замечательных пилотов. У них великолепные машины. Я помню, как они шли, по этой "лесенке" поднимались... Сейчас борются за первое место в Кубке конструкторов. Я считаю, что это достойно поддержки, — отметил министр.