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Регион
Опубликовано 30 сентября 2018, 14:17

Глава Минтранса рассказал, за кого будет болеть на Гран-при РФ на "Формуле-1"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал Лайфу, за кого будет болеть на гонке шестнадцатого этапа чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при России, который проходит сегодня на трассе "Сочи Автодром". Он признался, что отдаёт предпочтение "Феррари".

Видео: © L!FE/Павел Баранов

— "Феррари" дала миру много замечательных пилотов. У них великолепные машины. Я помню, как они шли, по этой "лесенке" поднимались... Сейчас борются за первое место в Кубке конструкторов. Я считаю, что это достойно поддержки, — отметил министр.

Тем временем в Сочи уже стартовала гонка Гран-при России "Формулы-1". Организаторы этапа показали награды, которые получат победители соревнований в 2018 году. Подробнее об этапе в текстовой трансляции Лайфа.

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Александр Юнашев
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