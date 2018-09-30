Губернатор Кубани верит, что в России создадут лучший болид "Формулы-1"

Гран-при России по "Формуле-1" в самом разгаре. Гонка проходит в Адлере на красивейшей трассе Олимпийского парка. Однако губернатор Кубани Вениамин Кондратьев признался Лайфу, что по-настоящему будет болеть только тогда, когда в России появится собственная команда. Глава Краснодарского края верит, что отечественным инженерам удастся создать лучший болид "Формулы-1".

— Я по-прежнему надеюсь, что появится российская команда и тогда я буду болеть по-настоящему. А сегодня, что бы я ни сказал, оно не отвечает моему сердцу и душе. — отметил он. — И болид будет наш, российский, и наша российская команда. Тогда, я уверен, трибун не хватит.